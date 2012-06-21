Україна й Туреччина найближчим часом планують укласти угоду про безвізові поїздки громадян за внутрішніми документами. Про це під час прес-конференції у Києві повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін після переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. «У нас є безвізовий режим, але в майбутньому і громадяни України, і громадяни Туреччини зможуть відвідувати наші країни за внутрішніми документами», — заявив Павло Клімкін. За його словами, домовленості про це між МЗС України та Туреччини вже досягнуто, «залишилося тільки доопрацювати технічні деталі. Ми дуже сподіваємося, що відповідну угоду буде підписано найближчим часом», — додав міністр.
На прохання прокоментувати позицію Туреччини щодо України та Росії, якій Анкара надає більше переваг, міністр прямої відповіді уникнув. За його словами, у міжнародних відносинах передусім існує проблема між Україною та Росією зокрема на східному українському кордоні. «Ми бажаємо, щоб це питання було врегульовано мирним шляхом з використанням дипломатії й щоб мінські угоди виконували в повному обсязі», — сказав міністр. Він наголосив, що Анкара підтримує територіальну й політичну цілісність України і про це турецькі політики заявляють на всіх міжнародних майданчиках.
Мевлюта Чавушоглу попросили пояснити, чи не суперечить офіційним заявам Туреччини про підтримку територіальної цілісності України підписання Анкарою угоди з Москвою про «Турецький потік», газопровід, який транспортуватиме російський газ дном Чорного моря в обхід української території. Міністр зауважив, що в питаннях енергетичної безпеки його країна керується національними інтересами. За словами Мевлюта Чавушоглу, «Турецький потік» має для його країни велике значення, проте він визнав, що «є також країни, які відчувають дискомфорт від цього проекту».
У межах перебування в Києві глава зовнішньополітичного відомства Туреччини зустрівся з Президентом Петром Порошенком, повідомляє департамент прес-служби АП. Під час переговорів обговорено порядок денний наступного засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під головуванням президентів двох держав навесні цього року. Крім того, Петро Порошенко й Мевлют Чавушоглу наголосили на важливості якнайшвидшого завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.
Президент провів переговори з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом. Петро Порошенко висловив вдячність за послідовну позицію Литви щодо підтримки територіальної цілісності України, а також у питанні негайного запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.
Сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі, зокрема обстріли Авдіївки російсько-терористичними військами, і наголосили на першочерговій необхідності дотримання режиму повного припинення вогню. Політики зазначили, що для протидії агресивним діям Росії подальші скоординовані міжнародні зусилля зі збереження антиросійських санкцій надзвичайно важливі.
З Києва Лінас Лінкявічюс вирушив до Авдіївки, щоб ознайомитися із ситуацією в цьому містечку Донецької області після масованих обстрілів російсько-терористичними силами. Про це повідомила прес-служба МЗС України у Twitter.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»