Кожна область має активно долучатися до розбудови сфери охорони психічного здоровʼя громадян. Про це йшлося на нараді з керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоровʼя обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій й центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зниження продуктивності на роботі через психічні розлади може призвести до збитків у світі понад 1 трильйон доларів щороку. У Євросоюзі психічні розлади коштують понад 600 млрд євро на рік, що становить близько 5% ВВП регіону. Але не лише фінансові ризики спонукають до форсування і масштабування заходів з охорони психічного здоровʼя в Україні. Маємо подбати про наших громадян, про їх відновлення задля того, щоб було кому і для кого відновлювати нашу державу після закінчення війни.

В умовах повномасштабної війни Україна зіткнулася із значним зростанням потреби в психологічній допомозі. За даними аудиту потреб, очікується, що:

близько 15 млн українців потребуватимуть психологічної підтримки через війну,

потенційна потреба у послугах з ментального здоровʼя збільшиться мінімум на 50%,

зростуть потреби у спеціалізованій психіатричній допомозі.

У першу чергу допомоги потребуватимуть внутрішньо переміщені особи, літні люди, діти та підлітки, ветерани та військові, а також їх найближче оточення.

Аналіз наявної ситуації в сфері психологічних послуг виявив низку викликів. Основними з них, наприклад, є:

стигматизація осіб з психічними розладами і відсутність культури піклування про власне психічне здоровʼя,

фокусування системи охорони здоровʼя на спеціалізовану допомогу,

відсутність пріоритету в громадах в розвитку послуг з охорони психічного здоровʼя: лише 17,4% закладів мають у своєму складі психіатричні кабінети та лише 3,4% – психотерапевтичні,

нерозвиненість профілактики психічних розладів: 88% витрат на психічне здоровʼя – стаціонарне лікування,

брак фахівців з психічного здоровʼя в державних закладах охорони здоровʼя, зокрема дефіцит компетентних фахівців та диспропорція забезпечення кадрами (60% фахівців працюють у психлікарнях).

Наразі дуже важливою є роль місцевих влад та місцевих громад у розбудові сфери охорони психічного здоровʼя, підвищенні культури піклування населення про свій психоемоційний стан, поширенні знань про реалізацію техніки психологічної самодопомоги тощо. Тому особливий акцент в ході наради був зроблений на важливій ролі регіонів, які мають активно включатися й комунікувати на місцях з пацієнтами та лікарями щодо даної проблематики.

Для поширення пріоритетних напрямів і проектів у межах ініціативи Олени Зеленської з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»по всіх областях країни створюється мережа осередків.

Також у регіонах створюються центри життєстійкості, в яких людина зможе отримати необхідну допомогу або перенаправлення до фахівця. Наразі отримано вже 200 заявок від громад на участь в пілотному проекті.

Міністерство охорони здоровʼя, зі свого боку, розробило й активно впроваджує пріоритетний проект відомства «Охорона психічного здоровʼя у структурі медичної допомоги». Рішення, які пропонує та реалізує МОЗ із партнерами для наближення психологічних й психіатричних послуг до пацієнта:

залучення сімейних лікарів до надання послуг з ментального здоровʼя: для цього проводиться навчання mhGAP, а також запроваджено новий пакет в межах ПМГ – «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»,

робота мультидисциплінарних психіатричних команд,

створення амбулаторних центрів ментального здоровʼя, mhGAP для спеціалізованої допомоги,

відкриття відділень поведінкових розладів у кластерних лікарнях,

розширення якості і потужності спеціалізованої психіатричної лікарні,

профілактика психічних розладів-

Наразі вже понад 28 тисяч слухачів отримали сертифікати про проходження онлайн-курсу в межах mhGAP, 583 заклади мають підписаний контракт з НСЗУ на пакет Програми медичних гарантій «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». За перше півріччя цього року вже 17 тисяч унікальних пацієнтівотримали послуги в межах цього пакету.

Довідково

mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) – глобальна програма ВООЗ, спрямована на підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоровʼя шляхом залучення сімейних лікарів до надання допомоги людям із психічними розладами.