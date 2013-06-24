Під головуванням віцепрем’єр­міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук відбулася нарада щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях.

У липні цього року запрацювала електронна платформа, через яку охочі можуть вступити до резерву держслужбовців на ДОТ. Наразі в системі зареєстровано 2137 анкет, з них вже зараховано 1951, повідомила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина. Для освітян та медиків цього тижня уряд схвалив окремі постанови, які визначають порядок формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях, повідомляє Мінреінтеграції.

«Хочу відзначити трійку лідерів: НАДС, МОЗ і МОН. Своїм прикладом вони показали, що сформувати кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях можливо і необхідно», — зазначила Ірина Верещук та закликала інші міністерства за прикладом цієї моделі напрацювати власні концепції формування резерву відновлення.