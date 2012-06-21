899 новеньких комп’ютерів надійшли на Рівненщину в переддень Нового року. Приїхали вони аж із Китаю, відповідно до угоди між урядами Китайської Народної Республіки та України про техніко-економічну співпрацю, яка набула чинності на початку 2015-го року. Комп’ютери одразу ж поїдуть у глибинку, адже на них уже чекають у сільських школах.
— Плануємо, що кожна опорна школа області, що утворилася у процесі децентралізації, отримає по 15 комп’ютерів. Стільки ж — навчальні заклади, які беруть участь у проекті GO Camp. Решту пропорційно до кількості учнів розподілимо між усіма школами області на потреби та оновлення комп’ютерних класів, — каже голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко, — адже в багатьох вони просто морально застаріли.
До речі, нові комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням уже готові до роботи. Отож, щойно дітлахи повернуться з різдвяних канікул, матимуть ще один привід для радості.