Перебуваючи у Національному технічному університеті України «КПІ», Президент Петро Порошенко публічно підписав Закон «Про Фонд енергоефективності». Документ, який Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 8 червня, передбачає створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію та енергетичну модернізацію житлового фонду.
«Створення фонду було абсолютно зрозумілим ще десятки років тому, але дуже важливо, що саме зараз ми його створюємо. Упевнений, що найближчим часом матимемо практичні результати нашої спільної діяльності», — прокоментував свої дії глава держави.
Він також підписав Закон «Про енергетичну ефективність будівель», що передбачає запровадження системи обов’язкового аудиту енергоефективності будівель, який проводитимуть сертифіковані компанії, й визначає основні енергоефективні заходи для споруд.
Виступаючи на урочистостях, присвячених набуттю чинності цих законів, Петро Порошенко зазначив, що покладається на науковий і творчий потенціал Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського», знаного далеко за межами України. Це демонструють навіть показники кількості абітурієнтів, які виявляють бажання вступити в КПІ, повідомляє УНІАН.
«Ви здобули величезні досягнення на енергетичному напрямі, готуєте фахові кадри у сфері енергетики, енергоефективності, теплоенергетики», — зауважив Президент, подякувавши фахівцям університету за їхні розробки.
А відвідання провідного столичного вишу Петро Порошенко розпочав з ушанування пам’яті політехнівців, які загинули в АТО, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет рідної країни. Глава держави поклав квіти до стенда з портретами десятьох захисників, розміщеному у фойє головного корпусу університету. Петро Порошенко вшанував пам’ять героїв хвилиною мовчання.
На стенді розміщено бойовий прапор НТУУ «КПІ», привезений студентами з передової, повідомляє департамент прес-служби АП.
Президент ознайомився з інноваційними проектами вчених НТУУ «КПІ» у галузі енергоефективності. Серед представлених робіт — проект з альтернативного водозабезпечення міст Донецької області; організації системи енергетичного менеджменту об’єктів соціальної сфери; проект підвищення енергоефективності у навчальних закладах Солом’янського району Києва; супутникові системи дистанційного зондування землі; суперефективний тепловий насос нового покоління; енергоефективна векторно керована електромеханічна система електробуса; smart grid технології в об’єднаній електроенергетичній системі України тощо. А найголовніше те, що розробки КПІ істотно зміцнюють обороноздатність країни.