Нові правила роботи контрольного пункту в’їзду — виїзду стануть чинними 1 березня 2017 року. Зокрема, КПВВ «Станиця Луганська» буде працювати з 07:00 до 18:30 години за київським часом.
Як повідомляє пресс-служба ОДА, варто зазначити, що відповідно до розділу ІІІ Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 року № 415 ог зі змінами та доповненнями, КПВВ функціонують без вихідних, цілодобово, контрольно-перевірочні та перепускні заходи здійснюються у літній період з 6:00 до 20:00, у зимовий — з 8:00 до 17:00, в осінній та весняний періоди — з 7:00 до 18:30, або у інший час, встановлений за окремим рішенням керівника АТО.