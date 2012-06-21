Нові правила роботи контрольного пункту в’їзду — виїзду стануть чинними 1 березня 2017 року. Зокрема, КПВВ «Станиця  Луганська» буде працювати з 07:00 до 18:30 години за київським часом.

Як повідомляє пресс-служба ОДА, варто  зазначити, що  відповідно до розділу ІІІ Тимчасового порядку контролю за переміщенням  осіб, транспортних  засобів та вантажів (товарів) через лінію   зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника   Антитерористичного центру при Службі  безпеки  України (керівника  Антитерористичної  операції на  території  Донецької та Луганської областей) від 12 червня 2015 року № 415 ог зі  змінами та доповненнями, КПВВ функціонують без вихідних, цілодобово, контрольно-перевірочні та перепускні заходи здійснюються у літній   період з 6:00 до 20:00, у зимовий — з 8:00 до 17:00, в осінній та весняний  періоди — з 7:00 до 18:30, або у інший час, встановлений за окремим  рішенням  керівника АТО.

 