Під час інвентаризації земель Степанецької ОТГ, що в Канівському районі на Черкащині, працівники Мартинівського старостинського округу виявили масові вирубки дуба в лісосмугах. Про цей факт працівники негайно повідомили керівництво громади. У сільській раді вирішили терміново розшукати правопорушників. Для цього організували цілодобове чергування активістів. Результат не забарився. Зловмисників спіймали на гарячому, коли ті вантажили в автомобіль дубові колоди для транспортування накраденого до пункту накопичення, аби в подальшому використати його для власного збагачення.
Уповноважені представники Степанецької громади викликали правоохоронців і передали їм зловмисників. Наразі тривають слідчі дії. Збитків, як уже зрозуміло, крадіями завдано чимало.