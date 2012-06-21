У Новій Каховці, що на Херсонщині, відзначають 65-й день народження міста і відкриття після капітального ремонту Палацу культури. Красень-палац побудовано у 1953 році за проектом Самуїла Ванштейна і Миколи Коломійцева. Проект витримано в дусі класицизму з традиційними українськими деталями. Видатний кінорежисер Олександр Довженко, працюючи на будівництві Каховської ГЕС, запропонував високий дах палацу покрити темно-зеленою черепицею, щоб вона переливалася, як море. Малюнок для мозаїчної підлоги вестибюля першого поверху виконав архітектор Колбун червоним, чорним і білим кольорами, типовими для українських палаців. Художник Мизін, член-кореспондент академії архітектури, створив малюнок вітражу на ротонді, яка висвічує парадний вхід у приміщення. А ризькі майстри з металу та кольорового скла відтворили історію першобудівників.
У 2007 році в палаці сталася пожежа, і відтоді він не працював.
Нарешті завісу головної сцени Новокаховського палацу культури відкрито. На урочистості зібралися містяни, ті, хто будував ГЕС, молодь.
Гостей вітали святковим концертом вокальні й хореографічні колективи, яких у палаці 34 (з них 18 мають звання «народний» і «зразковий»).
Тішить, що за період тривалої реконструкції жоден колектив не перестав існувати, а чотири отримали почесні звання.
«Спільними зусиллями влади й небайдужих жителів міста відтворено скарбницю української архітектури — Палац культури», — зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, вітаючи зі сцени присутніх на святі з днем народження міста.
На реконструкції Палацу культури освоєно майже 38 мільйонів гривень, з яких 18,7 мільйона — з місцевого бюджету, 19,2 — з державного. У 2017-му з місцевого бюджету на придбання меблів витратили 450 тисяч гривень.