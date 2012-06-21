Український ринок відходів тривалий час був закритим для залучення нових інвестицій. Здебільшого так склалося через брак єдиної загальнонаціональної стратегії функціонування галузі та її непрозорість. Ці слова належать міністрові екології та природних ресурсів Остапові Семераку. Вони лунали під час презентації принципів та структури Національної стратегії поводження з відходами.
Міністр зауважив, що в Україні залишається непростою ситуація щодо поводження зі сміттям. Ускладнює стан справ ще й нестача належної інфраструктури з роздільного збирання, сортування та утилізації твердих побутових відходів. Саме тому Міністерство екології та природних ресурсів змушене говорити про низький рівень перероблення й утилізації відходів і про високий рівень їх захоронення.
«Відсутність національної стратегії щодо комплексного законодавчого врегулювання ситуації на ринку відходів — найбільша перешкода для залучення інвестицій. Інвесторам потрібне розуміння державної політики та майбутніх правил гри», — продовжив розкривати негативні сторони цієї теми Остап Семерак.
Він вважає за потрібне нагадати учасникам презентації принципів та структури Національної стратегії поводження з відходами, що протягом останньої чверті століття в нас не було чіткої політики поводження зі сміттям. Нинішню стратегію Мінприроди спрямовано на вироблення цілісної державної політики з урахуванням та зведенням у єдине ціле різних неузгоджених моментів функціонування ринку відходів.
Опісля міністр нагадав, що розроблення Національної стратегії поводження з відходами охоплює 7 основних потоків відходів та ∂рунтується на стандартах і підходах ЄС. Їх передбачено Угодою про асоціацію. «Нова державна політика ∂рунтуватиметься на європейських підходах з урахуванням українських реалій. Наші європейські партнери підтримали такий підхід — розпочати саме зі стратегії, а вже згодом унормовувати законодавство та впроваджувати його норми. Такий підхід відповідає найкращій європейській практиці формування політики», — цитує слова Остапа Семерака прес-служба Мінприроди.
Це відомство давно намагається врегулювати ситуацію з відходами у країні. Шість місяців тому воно виступило з ініціативою створити єдиний документ загальнонаціонального рівня, який би допоміг системно розв’язувати проблеми збирання, перероблення та утилізації сміття. Міжвідомча робоча група півроку працювала над створенням такої стратегії. Її розробляли фахівці з міністерства екології та природних ресурсів, економічного розвитку і торгівлі, регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Їм у цій справі допомагали представники німецької федеральної компанії GIZ, Європейського банку реконструкції та розвитку, проектів технічної допомоги ЄС.
Щоб проект Національної стратегії поводження з відходами пройшов громадське обговорення, Мінприроди оприлюднило його технічну редакцію на своєму сайті.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»