Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Віниччина готується до проведення ІІІ Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник/The best artist 2019». За словами організатора і натхненника конкурсу, народного художника України Володимира Козюка, учасники прибудуть із різних країн світу. В якості почесних гостей та з метою подальшої співпраці запросять американського кінорежисера, музиканта, художника і актора Девіда Лінча та відомого скульптора, директора Національного музею Пекіну У Вейшана.
Учасниками та партнерами проекту будуть художники зі США, Китаю, В’єтнаму, Польщі, Індії, ОАЄ, Молдови, Грузії, Франції, Вірменії, Таджикистану.
«Лише за одну ніч, з часу оголошення про початок відбору учасників, надійшло 47 заявок від художників з різних куточків України та світу. Це говорить про вдало проведені попередні пленери, а також про велику необхідність таких мистецьких заходів. Думаю, що бажаючих взяти участь у пленері та отримати почесне звання «Кращий художник/The best artist 2019» буде ще більше ніж минулого року, коли організатори отримали майже 500 заявок від учасників», – зазначив він.
Для участі в пленері відберуть 12-20 художників, які протягом майже двох тижнів відображатимуть на своїх полотнах мальовничі куточки Вінниці та Поділля. У рамках конкурсу відбуватиметься ціла низка заходів: художні майстерні, майстер-класи, обмін досвідом, творчі зустрічі.
Під час презентації проекту заступник голови Вінницької облдержадміністрації Ігор Івасюк підкреслив, що успішність країни, будь-якого її регіону визначається не тільки рівнем інвестицій, створенням умов для розвитку бізнесу, але й культурним середовищем та умовами, створеними для розвитку мистецтва і культури.
«Для обласної державної адміністрації мистецькі проекти, започатковані на теренах нашої області є пріоритетом. Торік на проекти, які вивели Вінниччину на новий культурний рівень, було виділено майже 5 мільйонів гривень. Проведення конкурсу «Кращий художник» є значимою подією, яку ми будемо підтримувати», – запевнив він.
Відбудеться міжнародний мистецький пленер з 4 по 15 червня цього року у Вінниці. Праці його учасників краяни та всі бажаючі зможуть побачити в День міста у вересні.