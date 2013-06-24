Відома громадська ініціатива «Орден Святого Пантелеймона» розпочала новий сезон – 2023-2024 років. За підсумками цього сезону, 27 липня наступного року, коли країна відзначатиме День медика, а також День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона, кращим з кращих медиків буде вручено почесну відзнаку за професіоналізм та милосердя, що так і зветься – Орден Святого Пантелеймона.

Чому лідери громадської ініціативи беруть на себе сміливість стверджувати, що це будуть справді кращі з кращих серед тих, кого ми звемо люди в білих халатах? За майже десять років діяльності ініціативи розроблено ретельну, демократичну та максимально чесну процедуру відбору. Спочатку регіональні ради громадської ініціативи називають своїх кандидатів на вручення відзнаки, а вже на завершальному етапі Поважна Рада ініціативи, до якої входять медики, керівники відомих медустанов, діючі та колишні урядовці, глави церков, діячі культури, журналісти, таємним голосуванням визначає переможців цієї естафети. Їм і вручається відзнака.

Перше засідання Поважної Ради в сезоні 2023-2024 років під головуванням незмінного Голови Поважної Ради Василя Князевича відбулось в стінах Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Визначено три номінації, за якими відзначатимуться лауреати: серед цивільних медиків, серед військових медиків та серед іноземців, які зробили вагомий внесок у боротьбу України в цій війні. Прикметно, що громадська ініціатива розширює свої масштаби: на засіданні було затверджено закордонні ради Ордену в десяти країнах, серед яких Німеччина, Італія, Польща, Великобританія та інші, формуються такі ради і в ряді інших країн. Саме вони і визначатимуть кандидатів на перемогу в номінації для іноземців.

Чи означає активна діяльність ініціативи, що держава, зокрема, уряд кардинально не допрацьовує в справі підвищення престижу медиків? Члени Поважної Ради так не вважають: уряд робить свою справу, але цих зусиль недостатньо. Тому свого часу ініціативу було засновано тодішнім міністром охорони здоров’я Василем Князевичем, а нині в роботі уряду беруть участь, як екс-прем’єр-міністр Юрій Єхануров, колишні урядовці Микола Оніщук, Віктор Пинзеник, Володимир Огризко, Лілія Гриневич, так і нинішній міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Дискусії між тими, хто сьогодні «при виконанні» і тими, хто вже не при посаді, набувають на засіданнях серйозної гостроти, але це працює лише на результат. Визначення кандидатів та голосування відбувається справді таємно і жодна «людина року» не може купити собі номінацію чи створити її «під себе». Ті, хто охороняє наше здоров’я та рятує на передовій чужі життя, справді заслуговують на те, щоб знали їхні імена. І на те, щоб саме вони були кумирами мільйонів, а не лише ті, хто має «розкручені» Youtube-канали.