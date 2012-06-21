У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбувся підсумковий святковий концерт народних аматорських колективів Львівської області — «Етногенетика. Львівщина фольклорна». Про це повідомили в департаменті з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
З вітальним словом до гостей та учасників виступили голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка та голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Вони висловили слова подяки за такий професійний мистецький дарунок.
Так, свої мистецькі таланти продемонстрували кращі колективи Львівщини, зокрема, народні хорові капели «Боян» з Бродів і «Надбужанка» з Кам’янки-Бузької, народний хореографічний ансамбль «Наддністрянка» палацу культури м. Ходорів Жидачівського району, народна капела бандуристок «Червона калина» із Золочева, фольклорний ансамбль «Дримбарі» (с. Бітля Турківського району), народний хор «Яворівщина» та багато інших.
Крім того, в рамках підсумкового звіту представили українські вишиванки майстра народної вишивки та моделювання одягу за народними мотивами Марії Гнилякевич.