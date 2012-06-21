Микола Лисенко — український композитор, піаніст, диригент, якого ще за життя називали «батьком української музики». До найвідоміших творів композитора належать музика гімнів «Молитва за Україну», опер «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Енеїда» та багато інших. Тож з нагоди 175-ліття від дня народження геніального українського композитора з численних заходів, організованих земляками, окремо вирізняється музично-краєзнавча вітальня «Микола Лисенко і культурно-громадське життя Полтави початку ХХ століття», яка відбулася днями в Полтавському літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського, повідомили в Полтавській міській раді.
Увага науковців музею І. Котляревського до постаті Миколи Віталійовича Лисенка невипадкова: він створив дві опери на тексти батька нової української літератури, як влучно охарактеризував Івана Котляревського Тарас Шевченко, — «Наталку Полтавку» та «Енеїду», а також поклав на музику поетичну елегію самого Кобзаря «На вічну пам’ять Котляревському»; брав найактивнішу участь у відкритті пам’ятника Іванові Котляревському 1903 року. Та й в експозиції літературної частини музею тема композиторської діяльності Миколи Віталійовича висвітлена достатньо широко. Гості музею довідались чимало цікавого із розповіді провідного наукового співробітника музею Євгенії Сторохи про яскравий життєвий та творчий шлях корифея української музики.
175-ліття композитора в Полтаві відзначають також традиційним музичним фестивалем «І струни Лисенка живії…» Організований він за сприяння управління культури Полтавської ОДА. За словами Геннадія Фасія, начальника цього управління, до постаті земляка повертатимуться в різних заходах протягом року, адже 6 листопада виповниться 105 років з дня кончини композитора в Києві.
У рамках фестивалю в обласному театрі імені Гоголя відбувся урочистий концерт. Символічно, що організували його студенти та викладачі музичного училища, що має ім’я композитора. Вони зробили все для того, щоб концерт розкрив і постать Лисенка, і його твори. Адже головне завдання Лисенка було підняти українську пісню, українську музику на європейський рівень.