Міністерство культури та інформаційної політики України закликає ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів та виключити російську федерацію з лав організації. Адже росія з 2014 року систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щодня, починаючи з 24 лютого, рф хаотично кидає бомби на українські міста, вбиває українців, знищує будинки мирних людей. Країна-агресор не звертає уваги на пам’ятки архітектури й методично знищує українські культурні цінності. Історичні об’єкти постійно перебувають під загрозою артилерійських обстрілів.

«Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Адже її дії свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить. російські культурні діячі сьогодні стають рупорами нищівної кремлівської пропаганди і використовують в своїй риториці мову ненависті. Такій державі не можна надавати слово щодо захисту культури», - зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

російська армія вже почала знищувати Таврійський Херсонес та пошкодила Бахчисарайський палац кримських ханів — єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Відомо й про інші руйнування та знищення культурних та історичних пам'яток в Україні.

Нагадаємо, раніше ЮНЕСКО вже закликало росіян припинити руйнування культурних цінностей в Україні. Таку декларацію 18 березня ухвалили на другому позачерговому засіданні Комітету з охорони культурної спадщини. Тоді рф також закликали дотримуватися зобов’язань відповідно до Гаазької конвенції 1954 року та ратифікувати Другий протокол до неї. Це не дало результатів.