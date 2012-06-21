Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай цього року становитиме 26,8 мільйона гектарів, що відповідає площам посіву 2016-го, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Відомство очікує, що зернові культури буде посіяно на 14,4 мільйона гектарів, що становить 54% у структурі посівних площ країни. За інформацією УНІАН, це відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур попередньо передбачають розмістити на площі 7,2 мільйона гектарів, з них ранніх — 2,4 мільйона. Попередні дані передбачають, що найбільша частка у прогнозованій структурі посівних площ припадає на пшеницю (23,6%), соняшник (20%), кукурудзу на зерно (16,4%), ячмінь (9,7%), сою (7,2%).
Озимі зернові культури в Україні станом на 27 лютого зійшли на 6,8 мільйона гектарів, що становить 95% засіяних площ. Згідно з повідомленням, у доброму й задовільному стані перебувають 81% сходів, у слабкому й прорідженому — 19%. Сходи озимого ріпаку отримано на площі 860 тисяч гектарів (96% посівів), з них у доброму і задовільному стані — 689 тисяч гектарів (81% посівів), у слабкому і прорідженому — 170 тисяч (19,8% посівів).
Аграрії почали весняне підживлення озимих у десяти областях. Станом на 27 лютого підживлення озимих на зерно проведено на площі 579 тисяч гектарів, або 8% прогнозу, озимий ріпак підживлено на 96 тисячах гектарів (11%). Найбільше підживлено озимих в Одеській (241 тисяча гектарів, 32% прогнозу), Миколаївській (111 тисяч гектарів, 19%), Херсонській (103 тисячі гектарів, 19%) і Запорізькій (69 тисяч гектарів, 10%) областях.