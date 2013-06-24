Підстав для паніки немає. Україна спокійно пройде опалювальний сезон. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив в інтерв’ю одному з українських телеканалів. «Хочу всіх заспокоїти. Нині достатньо газу для суспільства. Попри газовий дефіцит, який виник зі зрозумілих причин у Європі, в нас газу достатньо і за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими. Влада заздалегідь подбала, щоб тарифи на газ для населення залишалися стабільними з початком опалювального сезону, зокрема запровадивши фіксований річний тарифний план від НАК «Нафтогаз України» — менш як 8 гривень за кубометр. Якби влада не втрутилась у ситуацію, ця ціна була б мінімум 50 гривень за кубометр», — зазначив глава держави.

Він нагадав, що під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад підписано меморандум між урядом, НАК «Нафтогаз України» та представниками місцевої влади про непідвищення тарифів.

«Нафтогаз і центральна влада гарантують конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг газу. У певних регіонах є деякі технічні питання, які буде вирішено. Усі отримають — не можу сказати, що за бажаною ціною, але в будь-якому разі це буде нормальна ціна», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави акцентував, що тарифи на електроенергію у країні не зростають, хоч на світовому ринку електроенергія дорожчає. «У нас ціна залишилася такою, якою була до опалювального сезону. І навпаки, ціна зменшилася для малозабезпечених людей. Незважаючи на ці виклики, а вони складні, йдемо в опалювальний сезон зі стабільною політикою», — зауважив він.

У контексті теми проєкту «Північний потік-2» Президент заявив: «Після завершення будівництва дуже важливо, щоб до нього було застосовано вимоги Третього енергетичного пакета Євросоюзу. Але проти цього виступає Росія, тому використовує свої обсяги газу для тиску на Європу. Спостерігаємо несподівано високі ціни на європейських ринках. «Північний потік-2» — сучасна зброя, нова зброя — енергетична. Наслідків цієї зброї ніхто ще не знає — зиму ми не пройшли, Європа теж. Побачимо, що буде навесні».

За його словами, Україна має бути на крок попереду, а не просто реагувати на поточну ситуацію. Адже після цієї зими буде наступна, а чинний контракт на транзит російського газу територією України закінчується 2024 року.

«Тому трансформацію енергобезпеки нашої держави точно готуватимемо й точно найближчим часом покажемо людям», — запевнив Володимир Зеленський.

Президент говорив і про те, що система охорони здоров’я України готова до збільшення кількості хворих на COVID-19. Попри забезпеченість лікарень киснем, медзаклади не зможуть витримати великої кількості хворих, тому єдиним способом уникнення такої ситуації залишається вакцинація. Вона єдина альтернатива запровадженню локдауну.

«Вакцинація або локдаун. Щодня перебуваємо перед цим викликом і вибором. Я максимально проти локдауну — через економіку. Адже немає локдауну, і бачимо цифри: зростає ВВП, наповнення бюджету цього року понадпланове. Завдяки зростанню економіки наступного року можна буде збільшити мінімальну зарплату лікарів до 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу — до 13,5 тисячі.

Громадяни мають масово вакцинуватися, щоб уникнути посилення карантину в країні. Представники влади мають власним прикладом доводити необхідність щеплень. Засоби масової інформації також мають приділяти особливу увагу темі популяризації вакцинації», — підкреслив Президент.

Президент анонсував, що незабаром збільшиться кількість держав-членів ЄС, які письмово підтримають європерспективу України.

«Ми цьогоріч почали готувати такі двосторонні декларації, і коли Євросоюз вирішить, що ми можемо бути членом ЄС, то країна, з якою підписано декларацію, точно проголосує за нас», — уточнив він, нагадавши, що вже чотири країни ЄС підписали такі декларації. Ще три документи очікують найближчим часом.

«Але ми розуміємо, що членство України в ЄС мають підтримати 27 держав-членів ЄС», — резюмував глава держави.