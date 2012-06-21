Народні депутати України звернулися з відкритим листом до голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів Конгресу Сполучених Штатів Америки Е. Енгеля щодо ситуації, яка склалася у зв’язку із заявами американських конгресменів стосовно батальйону «Азов».
Наші парламентарії наголосили на високому рівні співпраці між збройними силами України та США під час операцій з підтримання миру та боротьби з тероризмом в Афганістані й Іраку, а також важливості підтримки нашого війська з боку США, повідомляє пресслужба Верховної Ради.
У листі групи конгресменів та окремих заявах були спроби назвати один з офіційних та найбоєздатніших підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або overseas violent white supremacist extremist group (щось на кшталт «закордонної супержорсткої білої екстремістської групи») на підставах неперевірених фактів.
«Така інформація викликала негативну реакцію українських військовослужбовців, ветеранів і добровольців, які брали участь у війні на Донбасі й продовжують захищати незалежність України від російської агресії», — йдеться у зверненні депутатів.
Слід завжди пам’ятати, що від січня 2015 року окремий загін спеціального призначення «Азов» — офіційна структура Національної гвардії й під час виконання бойових завдань підпорядковується виключно Генеральному штабу Збройних сил України та Міністерству внутрішніх справ. Депутати підкреслюють, що за час існування підрозділу 26 військовослужбовців загинули в боях за незалежність і територіальну цілісність України. За мужність і героїзм під час виконання бойових завдань нагороджено 1414 військовослужбовців, зокрема державними нагородами — 171 (з них 23 посмертно, 123 — ті, хто зазнав поранення), відзнаки Верховної Ради отримали 28 військовослужбовців, Кабінету Міністрів — 10, Міністерства внутрішніх справ — 906, відомчими відзнаками Національної гвардії нагороджено 299 військовослужбовців.
Народні депутати України закликали голову Комітету американського Конгресу пана Е. Енгеля і всіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів виявити стриманість і неупередженість у цьому питанні та перед ухваленням будь-якого рішення проводити ретельніше розслідування.