У межах проведення адміністративної реформи Кабінет Міністрів розпочав тестування великого порталу вакансій в органах влади — www.career.gov.ua.
«Я особисто вважаю надзвичайно важливим, щоб в органах влади відбулося оновлення кадрів, тому що без змін у системі державного управління неможливо провести справжній капітальний ремонт країни, неможливо змінити підходи до розв’язання проблем, які хвилюють сьогодні людей. І ми цей процес розпочинаємо — реформування перших десяти міністерств стартує, — повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook. — І вже цієї осені в оновленій структурі ми відкриємо до тисячі вакансій, на які оберемо найкращих із найкращих, справжніх лідерів змін».
Завдання реформи міністерств — привести критичну масу нових професійних людей у систему державного управління. Вони мають дати новий поштовх реформі державної служби і забезпечити нову якість управлінських рішень. Про це напередодні в ефірі одного з телеканалів розповів Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
Ініціатори змін мають насамперед залучити людей, які є найкращими фахівцями в тій чи іншій галузі. Це люди з потужними аналітичними здібностями, з досвідом трансформації великих структур та реалізації успішних проектів у бізнесі або громадському секторі. Усіх державних службовців уряд також закликає долучатися й брати участь у конкурсах, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
Конкурси на нові посади будуть прозорими. За підтримки Євросоюзу уряд залучив міжнародну рекрутингову компанію, яка також оцінюватиме кандидатів. У конкурсній комісії, крім державних службовців, працюватимуть представники громадськості, а самі конкурси відбуватимуться з відеофіксацією.
«На конкурси мають прийти проактивні інноваційні професіонали, які розуміють, що треба робити, і головне — як це зробити, — підкреслив Олександр Саєнко. — Ми створили єдиний онлайн-ресурс, де людина може подати документи на вакансію на держслужбі онлайн. Із вересня там розміщуватимуть вакансії, а поки що портал працює в тестовому режимі. Вже зараз можна ознайомитися з переліком необхідних документів, вимогами до кандидатів на різні вакансії, заповнити форму заяви тощо».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»