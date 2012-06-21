Історичним моментом у розбудові медіа-сфери нашої держави назвав голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, голова комісії з перетворення НТКУ на НСТУ Олег Наливайко реєстрацію нової юридичної особи — Національної суспільної телерадіокомпанії України. Відбулося це згідно з дорожньою картою другого етапу роздержавлення згаданої структури.
Із 2005 року створення суспільного мовця і реформування друкованих державних і комунальних видань стало добровільним зобов’язанням України перед Радою Європи. Торік розпочато реформування друкованих ЗМІ, яке маємо завершити, згідно із законом, до кінця 2018 року. Нині ж з’явився повноцінний суспільний мовець. Це ще два рішучі свідомі кроки на шляху до наших європейських прагнень, виконання вимог Революції гідності.
Невдовзі запрацює наглядова рада НСТУ і розпочнеться створення майбутнього взірця та лідера медіа-сфери. Для цього є все: професійна і патріотична наглядова рада, великий професійний колектив, який прагне змін, значно збільшено фінансування.
Медійники мають повну політичну підтримку Президента, Верховної Ради, уряду, а найголовніше — суспільства, яке прагне реформ. Медіа-сфера демонструє добрий темп, ефективність і вміння доводити до перемоги розпочаті справи.
Відділ новин «Урядового кур’єра»