Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило проект Енергетичної стратегії України до 2035 року та довідкові матеріали до нього на своєму офіційному сайті.
Так, згідно з документом, передбачено завершити інтеграцію вітчизняного ринку електроенергії в ринок країн Євросоюзу до кінця 2022 року. Цього року вітчизняний експорт України у Європейську мережу системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) обмежено 0,8 мільйона кВт генеруючих потужностей «Бурштинського острова». За успішної підготовки Україна може вступити в ENTSO-E вже у 2021 році. Тобто напередодні відключення АЕС у Німеччині.
Спрогнозовано також скорочення до 2025 року в Україні попиту на природний газ, повідомляє УНІАН. Йдеться про 11%, тобто до 30 мільярдів кубометрів. Основний вплив на динаміку попиту матиме незначне зростання споживання промисловістю, зниження споживання природного газу у сфері теплопостачання і споживання населенням завдяки заходам з енергоефективності (з 18 до 12—13 мільярдів кубів за оптимістичним та базовим сценаріями).