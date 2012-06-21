Росія повинна припинити деструктивні дії на світовій арені й втручання у справи суверенних держав. На цьому наголошено у спільному комюніке зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки», яка відбулася в Торонто. Країни G7 можуть також розглянути питання про посилення санкцій проти Росії у зв’язку з її діями на сході України.
Глави зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» переконані, що Росія здійснює «безвідповідальні та дестабілізаційні вчинки, зокрема втручання у демократичні системи держав». Вони закликали Москву «припинити поведінку, яка стоїть на заваді можливості відновлення конструктивної співпраці». Міністри нагадали РФ про її міжнародні зобов’язання як постійного члена Ради Безпеки ООН та необхідність дотримуватися відповідальності щодо підтримання міжнародного миру й безпеки. Головні дипломати G7, щоправда, мають намір, попри таку політику Кремля, й надалі залучати його до врегулювання регіональних криз і глобальних викликів.
«Велика сімка» не припинятиме вдосконалювати свої можливості реагувати на гібридні загрози, зокрема в кібернетичній галузі, в комунікаціях та контррозвідці. «Ми схвалюємо заходи, вжиті окремими державами, з метою обмеження ворожої розвідувальної діяльності Росії й підвищення нашої колективної безпеки», — цитує УНІАН текст дипломатичного комюніке.
У документі згадано ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Росією Криму. «Ми засуджуємо погіршення стану з правами людини на півострові та порушення й зловживання, вчинені проти населення Криму Росією», — зазначено в тексті ухвали. Міністри висловили повну підтримку суверенітету України й засудили анексію Криму Росією. Окрім цього, у G7 покладають відповідальність за збройний конфлікт в Україні саме на Москву. «Враховуючи відповідальність РФ у цьому конфлікті, ми закликаємо Росію негайно стабілізувати безпекову ситуацію на Донбасі», — вказали міністри G7.
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