Країни ОПЕК виконують зобов’язання щодо скорочення видобування нафти на 90%. Про це йдеться у доповіді Міжнародної енергетичної агенції.
У січні загальний видобуток 11 країн-членів організації впав на 1 мільйон барелів – до рівня 32 мільйони барелів на добу. Деякі країни, зокрема, Саудівська Аравія, Кувейт, Оман заявили, що скорочують навіть більше, ніж від них вимагалося.
Також Міжнародна енергетична агенція збільшила свій прогноз щодо попиту на нафту в 2017 році на 100 тисяч барелів на добу. Але навіть з таким прогнозом країнам ОПЕК треба буде щонайменше півроку обмежувати видобуток нафти, щоб досягти своєї мети і скоригувати ціну на чорне золото.
Ринки відреагували на доповідь зростанням вартості нафти на 2%: так ціна нафти марки Brent піднялася до 56 доларів за барель.