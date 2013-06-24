У Бучі на Київщині пройшов форум «Реформи. Децентралізація. Євроінтеграція». У центрі обговорення були перспективи реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024 рік, а також відбудова громад.

«Для подальшої реалізації реформи з децентралізації важливе ухвалення змін до законодавства про місцеві державні адміністрації, які дадуть змогу переформатувати їх в органи префектурного типу і запровадити збалансовану систему забезпечення законності дій. Для прозорості й підзвітності процесу відновлення громад ми започатковуємо цифрову екосистему управління відбудовою DREAM, в якій уже активно працюють понад 150 громад. Інший важливий цифровий інструмент — Геоінформаційна система (ГІС), що дає змогу ухвалювати рішення, впроваджувати плани відбудови та відстежувати їх виконання, ґрунтуючись на актуальних даних.

У всіх цих процесах нам допомагають партнери. Вони підтримують громади через нашу ініціативу «Команда підтримки громад». Переконаний, що синергія органів державної влади, місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства сприятимуть в Україні стійкому демократичному врядуванню на місцях», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Серед ключових завдань реформи з децентралізації:

— розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

— розвиток місцевої демократії; Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні відповідні законодавчі ініціативи в цьому напрямі (законопроєкти №6319 та №7283);

— законодавче врегулювання відновлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях, переходу від військової до цивільної адміністрації;

— посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування, зокрема вдосконалення механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів та перегляд механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів.

Міністр зазначив, що в нещодавно опублікованому звіті Європейської комісії визнано позитивні результати реформи з децентралізації. З урахуванням відповідних рекомендацій Єврокомісії міністерство підготувало пропозиції до плану України в частині продовження реформи з децентралізації і розробило розширений план заходів з реалізації реформи до 2027 року.

Форум організував Комітето держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради за сприяння та підтримки міжнародних організацій, повідомляє Мінінфраструктури.