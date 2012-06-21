У доповіді, проєкт якої буде винесено на голосування у сесійній залі ЄП восени, йдеться, що у Євросоюзі чітко розмежовують російський народ та режим президента Володимира Путіна. Цей режим євродепутати називають «зашкарублою авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом, оточеним колом олігархів». У документі наголошено, що РФ може мати демократичне майбутнє. Тому Європейська рада має ухвалити нову стратегію ЄС щодо майбутньої демократичної Росії, в яку б входили стимули для посилення демократичних внутрішніх тенденцій у країні.

«Росія може бути демократією. ЄС повинен розробити всебічний набір принципів, стратегію, засновану на фундаментальних цінностях, які він просуває. Наше перше завдання — захистити демократію у відносинах ЄС з РФ», — заявив під час обговорення автор доповіді литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

Обговорюючи доповідь, євродепутати зауважували, що ЄС повинен об’єднатися зі США та іншими країнами-партнерами, щоб урівноважити намагання Росії та Китаю послабити демократії у світі й дестабілізувати європейський політичний порядок денний. Такий альянс повинен вводити санкції, запроваджувати політику протидії незаконним фінансовим потокам і підтримувати правозахисників.

Щоб стримувати агресію та вплив Росії, Євросоюз має продовжувати підтримку країн, які входять в ініціативу «Східне партнерство». На цьому наголосила німецька євродепутатка Віола фон Крамон: «Ми повинні сприяти європейським реформам та розвитку основних свобод у цих країнах. Успіх цих країн має заохочувати росіян підтримувати демократію».

У доповіді йдеться, що країни-члени ЄС повинні зменшити свою залежність від російського газу, нафти й іншої сировини принаймні на той час, доки у Росії президент Путін. Вирішальну роль у цьому євродепутати відводять впровадженню зеленої угоди ЄС. Євросоюз має залучити більше ресурсів та зусиль для викриття і припинення потоків брудних грошей із Росії, за які фінансують праворадикальні партії та рухи в ЄС. А ще уважніше придивитися до фінансових активів, які російські олігархи — прихильники режиму Путіна ховають у банках країн-членів ЄС.

У Європарламенті очікують на парламентські вибори у Росії, що мають відбутися восени. На думку польської євродепутатки Анни Фотини, ЄС повинен бути готовим не визнавати підсумків виборів до Держдуми, якщо вони пройдуть з порушеннями демократичних принципів та міжнародного права.

«Наша політика щодо Росії потребує більшої сміливості, рішучішої позиції щодо кремлівського режиму, коли йдеться про захист прав людини. Саме у цьому полягає наша стратегічна взаємодія з російським народом», — наголосила вона.