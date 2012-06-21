Кінець тижня Президент Петро Порошенко провів на Прикарпатті. У межах робочої поїздки він узяв участь у відкритті новозбудованої поліклініки Коломийської центральної районної лікарні.
«Коли востаннє на Прикарпатті відкривали поліклініку? Думаю, небагато хто пам’ятає. Я перевірив: у 1993 році. Коли востаннє відкривали лікарню? У 2003 році», — сказав Президент. За тих часів були всі можливості, не було війни, значних видатків на оборону — 5% ВВП. Введення в експлуатацію нового медзакладу свідчить про активне впровадження реформи децентралізації. Тож значна підтримка місцевим громадам надходить нині з Державного фонду регіонального розвитку.
Крім будівництва нової споруди поліклініки, уряд за дорученням глави держави надав кошти на придбання найновітнішого діагностичного обладнання. «Кваліфікація лікарів не викликає сумнівів», — констатував Петро Порошенко, додавши, що приїхав на відкриття не з порожніми руками — привіз закладу апарат ультразвукової діагностики.
Так, нині все в руках громад. Центральна влада лише допомагатиме й стимулюватиме процес перетворень. Скажімо, минулими роками у тій-таки Коломиї закривалися виробництва й підприємства, люди втрачали роботу. Але нині все змінилося: голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук доповів Президенту й громаді, що поблизу Коломиї будуватимуть завод з виробництва автозапчастин, де буде створено 8 тисяч робочих місць. Президент переконаний, що, «коли громада разом, коли Україна об’єднана, вона здатна захиститися себе від будь-якого агресора, навіть від Російської Федерації, яка має найбільшу і найсильнішу армію на континенті».
Саме тому бойовий дух дав змогу українцям зупинити ворога, визволили дві третини Донбасу, забезпечувати відновлення інфраструктури і проведення реформ, повідомляє департамент прес-служби АП.
Позитивні оцінки українським реформам дають і міжнародні організації, з якими співпрацює Україна, — МВФ, ЄБРР, Єврокомісія, Європарламент і Європейська рада. Там вважають, що Україна за останні три роки зробила більше реформ та реальних зрушень, ніж за попередні чверть століття. «Я вдячний вам за це, — наголосив Президент. — Нашими спільними зусиллями ми не лише зупинили ворога, а й кардинально змінюємо країну сьогодні».
Після передачі головному лікареві Коломийської ЦРЛ Ірині Солов’як сертифіката на апарат УЗД Петро Порошенко оглянув приміщення нової поліклініки, ознайомився з умовами роботи лікарів і наданням медпослуг. Президентові показали кабінети лікувальної фізкультури, реабілітації, відділення денного стаціонару та жіночої консультації.
Президент поспілкувався з персоналом поліклініки й жителями Коломиї, наголосивши: відкриття поліклініки підтверджує, що в країні відбуваються зміни на краще. І відтепер містяни зможуть отримувати якісну та ефективну медичну допомогу.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»