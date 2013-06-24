За рік чинності програми «єОселя» кредити отримала 3641 українська родина на загальну суму 5,2 мільярда гривень. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Торік 1 жовтня уряд започаткував програму «єОселя», щоб українці могли отримати доступне кредитування на придбання житла. За рік такі кредити отримали понад 3600 українських родин на загальну суму 5,2 мільярда гривень. Понад 70% — родини військовослужбовців та силовиків, які можуть узяти кредит під 3%. Так само медики, вчителі та науковці.

Із 1 серпня цього року ми розширили програму, і нині нею можуть скористатися всі українці, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Для них іпотека доступна під 7%. За два місяці такі кредити отримали понад 220 українців на 360 мільйонів гривень», — зазначила Юлія Свириденко.

Послуга «єОселя» в «Дії» повністю змінила підхід до отримання іпотеки. Замість походів до банків, заповнення десятків полів у заявах та збирання довідок потрібно зробити всього кілька кліків у застосунку. Наприклад, завдяки «єОселі» військові можуть подати заявку, хоч би де вони перебували.

«Одне із подружжя заповнює заявку в «Дії», а інше підписує її цифровим підписом в застосунку», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За програмою «єОселя» кредити під 3%отримали 2577 військовослужбовців та силовиків, 420 педагогів, 369 медиків та 55 науковців; кредити під 7%— 204 українці без власного житла, 14 внутрішньо переміщених осіб, двоє ветеранів. Найчастіше кошти брали для придбання житла на вторинному ринку (2478 кредитів) та в забудовника (1140 — в готових будинках та 23 — в будинках, які зводять). Найбільше іпотечних кредитів узяли жителі Київської області — 980; Києва — 552; Рівненської — 214; Волинської області — 210, повідомляє Мінекономіки.