1 липня запрацювала нова програма дешевшого кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Малий і середній бізнес може отримати до 150 млн грн у межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Уряд продовжує розширювати інструменти підтримки постраждалих підприємств у межах політики «Зроблено в Україні». Крім нової кредитної програми, підприємствам доступні гранти на відновлення виробничого обладнання, механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів та страхування воєнних ризиків», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко нагадала, що впродовж перших двох років ставка за такими кредитами становитиме 0,1% річних. Починаючи з третього року — на умовах програми 5—7—9%.

Максимальний строк кредитування — до десяти років. Подати заявку можна через один з уповноважених банків протягом двох років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства.

Прем’єр­міністр зазначила, що такі кредити не враховуватимуть під час визначення максимальної суми позик за 5—7—9%. Це дасть змогу підприємствам одночасно з відновленням користуватися й іншими кредитами за цією програмою, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Урядову програму «Доступні кредити 5—7—9%» розроблено відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №28 (зі змінами).

Відповідно до умов порядку, програму реалізує Національна установа розвитку через уповноважені банки, повідомляє Мінекономіки.