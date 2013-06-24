Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 жовтня 2023 року становив 422,5 млрд грн, що на 9,6 млрд грн нижче від показника на 1 січня. Частка непрацюючих кредитів з початку року скоротилася на 0,2 в.п. — до 37,9%.

У вересні обсяг непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротився на 4,0 млрд грн, а частка — на 0,6 в.п. завдяки списанню непрацюючих роздрібних кредитів та кращій якості нових кредитів, які переважно надають у межах державних програм. За даними оприлюдненого у жовтні опитування банків про умови кредитування, попит на корпоративні гривневі кредити у ІІІ кварталі зріс, як і попит на кредити населенню, і більшість банків очікують на подальше зростання корпоративного та роздрібного кредитного портфелів упродовж наступних 12 місяців.

Визнання банками кредитних втрат цього року порівняно з минулим пригальмувало. Обсяги відрахування банками в резерви під кредити з початку повномасштабної війни становлять 107 млрд грн, або майже 13% кредитного працюючого портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року, повідомляє Нацбанк.К