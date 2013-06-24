Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіціиним боргом із групою офіційних кредиторів України із країн G7 та Паризького клубу. Підписання продовжить чинність меморандуму, який було підписано 14 вересня 2022 року, до кінця березня 2027-го. А це відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ. Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

«Вдячний партнерам із країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення домовленості про перегляд боргових зобов’язань дає змогу знизити навантаження на бюджет до кінця чинності програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу — частина пакета міжнародної підтримки на суму 122 мільярди доларів США, яку надали партнери України», — зауважив Сергій Марченко.

Група офіційних кредиторів відзначила роботу уряду України у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, зокрема в борговій політиці, які стануть основою для економічного відновлення країни.

Під час зустрічі міністр фінансів наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів, зокрема через надання зовнішніми приватними кредиторами України найбільш прийнятного боргового режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу, який вони надали в серпні 2022 року, повідомляє Мінфін.