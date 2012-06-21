Росія може здійснити «повзучу анексію Азовського моря», оскільки постійно посилює свою військову присутність в регіоні.

Про це заявив міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN, передає Укрінформ.

Глава МЗС України висловив занепокоєння з приводу заяви Росії про те, що в РФ та України мають бути спільні води в Азовському морі, назвавши це «повзучою анексією».

«Азовське море… плід, який для Росії низько звисає. Після незаконної анексії Криму та захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести повзучу анексію Азовського моря. І вона постійно посилює свої військові сили, присутність там і порушує морські торгові шляхи», – зазначив Кулеба.

За словами міністра, військові навчання, які проводилися на півдні Росії, були відпрацюванням військових дій проти України.

«Але навіть якщо це всього лише навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України», - заявив глава МЗС України.

Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України та на її окупованих територіях військове угруповання потужністю більш як 100 тисяч військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові госпіталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародної спільноти.

22 квітня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але, разом з цим, залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.