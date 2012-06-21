Жодні спроби Росії тиснути на окремі країни, аби завадити проведенню Кримської платформи, успіху не матимуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«У нас вже є достатня кількість підтверджень щодо участі в саміті Кримської платформи, щоб він відбувся як успішний міжнародний захід. Це буде подія такого міжнародного масштабу та рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала. Це буде важливо і яскраво», – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України розповів, що йому відомі випадки спроб Росії завадити проведенню саміту Кримської платформи, зокрема здійснення тиску на окремі держави, аби ті не давали згоду для участі.

«Росія протидіє Кримській платформі, кожного дня працює над тим, щоб завадити цьому успіху України. Попри всі ці спроби, Росія нас не зупинить», – сказав Кулеба.

За його словами, Кримська платформа – це наскрізна тема, яка присутня на кожній зустрічі, яку він проводить в рамках Анталійського дипломатичного форуму.

«Деякі країни, з якими я буду зустрічатися, вже підтвердили участь, будемо обговорювати деталі їхньої участі. Деякі ще не визначилися, відповідно, буду займатися агітацією на користь їхньої участі в Кримській платформі», – сказав Кулеба.

Наразі міністр бере участь в Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині. З початку пандемії дипломатичний форум в Анталії – це перша подія такого рівня, яка проводиться фізично. Минулого року захід також проводився в онлайн-форматі. Кулеба уже зустрівся з міністрами закордонних справ Польщі та Румунії, також плануються зустрічі з главами МЗС Туреччини, Грузії, Молдови, Хорватії, Чорногорії, Малайзії, Мальти, Ніґеру та інших країн.

Анталійський дипломатичний форум – це зустріч на високому рівні професіоналів-дипломатів. У ньому беруть участь глави держав та урядів, міністри закордонних справ, представники регіональних та міжнародних організацій, науковці, експерти та представники бізнесу з понад півсотні країн світу.