МЗС України висловило протест проти рішення верховного суду Росії збільшити з 12 до 15 років строк позбавлення волі для кримського татарина Руслана Зейтуллаєва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
«Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим — яскравий приклад застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу й порушення основоположних прав людини і свобод», — йдеться в заяві МЗС. У відомстві наголосили, що Зейтуллаєва «незаконно засуджено за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терористичної організації та здійсненні терористичної діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим». Вітчизняне зовнішньополітичне відомство вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування громадян України, а також виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо припинення протиправних дій проти представників кримськотатарського народу.
«Закликаємо світове співтовариство засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Росії та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, яких незаконно утримують у Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим», — йдеться в заяві.
У вересні 2016 року російський суд визнав Руслана Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» і засудив його до семи років позбавлення волі. Після цього російська прокуратура оскаржила це рішення у верховному суді Росії, наполягаючи, щоб Зейтуллаєва визнали не учасником, а організатором терористичної групи, і його справу спрямували на перегляд. Адвокат засуджених у цій справі кримчан Еміль Курбедінов переконаний, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами — переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці й кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Тобто окупаційна російська влада Криму переслідує цих людей за релігійною ознакою.