Російська влада може вжити заходів щодо 4 мільйонів українців, які перебувають на її території, через введення Україною системи біометричного контролю.
Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, повідомляють «РИА новости».
Він зазначив, що Кремль вживе заходів у відповідь на нові правила в'їзду в Україну, введення яких державою «можна вважати візовим режимом між країнами».
«Наш обов'язок попередити – відповідні кроки обов'язково будуть. Про це дуже непросто говорити, але вони певною мірою можуть стосуватися 4 мільйонів українців, які працюють в Росії», – наголосив Клінцевич.
За його словами, не виключено, що когось з громадян України доведеться ввічливо попросити покинути Росію.
Рада нацбезпеки і оборони запроваджує нові правила для росіян: з 1 січня 2018 року в'їзд в Україну буде здійснюватися за біометричними паспортами та після електронної реєстрації.
Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають державний кордон.
МЗС пояснило, для кого діятиме новий біометричний контроль.