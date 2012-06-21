Україна вдячна Євросоюзу за його послідовну політику щодо невизнання незаконної анексії Криму та ухвалення Радою ЄС за процедурою «без обговорення» рішення продовжити на 12 місяців термін чинності кримського пакета санкцій проти держави-агресора. Про це йдеться в заяві МЗС, розповсюдженій прес-службою відомства.
«Ми високо цінуємо постійну увагу ЄС до розвитку ситуації в окупованому Криму, яка характеризується серйозними системними порушеннями в галузі прав людини, зокрема наростанням репресій з боку окупаційної влади проти етнічних українців і кримських татар», — йдеться у повідомленні.
В МЗС переконані, що підтримка ЄС і партнерів ключова для відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародного права. Оскільки санкції та послідовне засудження дій Кремля — один з ефективних інструментів тиску на державу-окупанта.
У Києві розраховують, що Брюссель продовжить й економічні санкції проти Росії, термін чинності яких завершується 31 липня 2017 року.