Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що оскільки Москва не допустила її до жодного українського політв’язня, то й омбудсмен РФ Тетяна Москалькова не отримає доступу до затриманих в Україні росіян доти, доки Кремль не виконає досягнутих домовленостей. Про це Людмила Денісова повідомила під час погоджувальної ради парламенту, куди прийшла звітувати про результати свого візиту до Російської Федерації, протягом якого намагалася відвідати українських громадян, котрі перебувають у місцях позбавлення волі на території Росії.
Вона нагадала, що під час телефонної розмови з Петром Порошенком Володимир Путін гарантував, що українського представника буде допущено до всіх затриманих. Вона подала всі необхідні документи своїй колезі Тетяні Москальковій та вирушила до Москви. Проте Росія порушила домовленості. «До жодного нашого хлопця не пустили. Були й рішення московського суду щодо допуску до Романа Сущенка, але потім його змінили й не пустили, як і до Клиха та Сенцова», — повідомила депутатам омбудсмен. За її словами, вона хотіла показати українським політв’язням, що ми за них боремося, «щоб вони це чули й знали», а також хотіла перевірити, в яких умовах перебувають.
Людмила Денісова також зазначила, що запропонує комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович разом відвідати українських політв’язнів, з якими збирається незабаром зустрітися, передає УНІАН. «Я буду їй пропонувати, щоб разом поїхати до Олега Сенцова, Володі Балуха, Клиха, Емір-Усеїна Куку, який теж голодує в Ростові», — сказала омбудсмен.
У Росії Людмила Денісова перебувала з 15 червня, щоб особисто побачитися з українськими політв’язнями. Кілька разів намагалася потрапити на територію колонії «Білий ведмідь» у Лабитнанзі, де вже майже 50 днів голодує український режисер Олег Сенцов. Проте російська влада не дозволила їй відвідати жодного з незаконно засуджених українців, щоразу вигадуючи нові приводи.