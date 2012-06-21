У Єврокомісії ще раз наголосили, що санкції, введені проти Росії, ніяким чином не заважають Москві боротися з пандемією. Тому в Брюсселі не бачать жодних підстав їх знімати. Про це під час онлайн брофіингу у Брюсселі заявив речник ЄК. «Санкції проти російських компаній та громадян пов’язані з незаконною анексією Криму та діями, які підривають суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України», – наголосив речник.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», група депутатів Європарламенту звернулися з листом до керівництва Єврокомісії, закликавши не підтримувати ініціативу Москви обнулити міжнародні санкції у зв’язку з пандемією коронавірусу. На запитання журналістів, як у Єврокомісії реагуватимуть на цей лист, речник відповів, що «відповідь на нього буде надіслана звичними каналами».
«Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вже оприлюднив декларацію від імені ЄС, у якій наголошується, що санкції не повинні впливати на доставку необхідного медичного устаткування. І загалом санкційний режим ООН та ЄС передбачає виключення гуманітарного характеру», – нагадали в Єврокомісії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»