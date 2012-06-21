Професор університету Брауна у США, син колишнього Генсека СРСР, Сергій Хрущов заявив, що передача Криму Україні 1954 року була правильним і структурним рішенням.
Про це повідомляє телеканал «112 Україна».
«Батько віддав Україні Крим. Якщо ви подивитеся на карту, то Крим пристебнутий до України, і коли там стали займатися економікою, і найголовніше, будувати той канал, який зараз, на жаль, закопали, то Держплан сказав, що краще, якщо будуватимуть під однією юридичною особою. І передали Україні так, як передавали багато регіонів», – зазначив Хрущов.
За його словами, у цих діях не було жодної політики чи спроби «догодити українській бюрократії», як кажуть у Росії.
«Це було рішення структурне і правильне. Крим почав відроджуватися, почали садили багато винограду».