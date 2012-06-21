Від початку російської агресії проти нашої країни у ЗМІ нерідко з’являються повідомлення, що те чи те західне видавництво опублікувало путівник або географічний атлас, на якому анексований РФ Крим позначено як російську територію. Кожне таке повідомлення болюче сприймають в українському суспільстві. А в Москві це зараховують як чергову маленьку перемогу. Адже карта, яка фіксує нові кордони руского міра, розширені за рахунок загарбницьких війн Кремля, узаконює і легалізує дії російської влади й результати псевдореферендумів, проведених під дулами автоматів.
Українське МЗС вирішило боротися з таким недбальством чи зумисними провокаціями централізовано, за допомогою правових важелів тиску. Для цього наприкінці 2015 року було запроваджено проект «Крим на карті світу», який відстежував факти публікації некоректних карт України. Днями вітчизняне зовнішньополітичне відомство оголосило про запровадження другого етапу проекту, присвяченого навігаційним системам і продуктам, які містять зображення карт. Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.
В МЗС наголошують, що за неповних два роки функціонування проекту «Крим на карті світу» неодноразово вдавалося виправити зображення окупованого Росією українського півострова. «Хочемо звернути окрему увагу на правильність позначення АР Крим у навігаційних продуктах», — йдеться у повідомленні.
Українські дипломати запевняють, що кожен небайдужий громадянин може долучитися до проекту. Для цього треба відкрити навігатор у смартфоні чи планшеті й перевірити, чи правильно позначена територіальна належність Криму на карті. Якщо зображення неправильне, українське МЗС просить надсилати на адресу crimea@mfa.gov.ua таку інформацію: скриншот некоректного зображення; інформацію про навігаційний продукт; дані про компанію-виробника навігаційної карти; назву і всю інформацію про технічний прилад, на якому використовується програмний продукт. В МЗС це фіксують, а далі наші дипломати звертаються через українські посольства до центральних офісів компаній-виробників із проханням виправити неточності в навігаційних системах відповідно до норм міжнародного права та резолюції ГА ООН №68/262 від 27 березня 2014 року, які підтверджують територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»