Для багатьох українців Крим асоціюється з позитивними емоціями: ми звикли відпочивати й набиратися сил на півострові. Після анексії позитивні емоції залишилися в далекому минулому, а на їхнє місце прийшло суцільне обурення. Адже тепер там не територія позитиву й відпочинку, а фактично військова база. Але змінилося не лише це. На півострові викрадають людей, піддають їх тортурам, убивають, депортують тощо. Усе це робить окупаційна влада, що призводить до колонізації Криму Росією і викорінення проукраїнського населення. Актуальність і серйозність цього злочину зумовлена тим, що він призводить до зміни демографічної ситуації півострова Крим на користь громадян Росії й витіснення, а можливо, й повного викорінення про­українського населення і всього українського на півострові.

У січні 2017 року на звернення народного депутата лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва було розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України, в якій ідеться про порушення правил і звичаїв війни.

«У межах цього провадження прокуратура Криму проводить слідство щодо порушення норм міжнародного гуманітарного права і документує всі факти, аспекти, які порушують. З огляду на те, що півострів Крим — окупована територія, це означає, що його жителі перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права», — каже прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.

За цими фактами прокуратура Криму разом з Гельсінською спілкою з прав людини та Регіональним центром прав людини подала інформаційний лист до Міжнародного кримінального суду.

«Незабаром усі, хто скоїв злочини в Криму, постануть перед судом у Гаазі», — додає Гюндуз Мамедов.

Мустафа Джемілєв зазначає, що за 3,5 року анексії Криму Росія завезла на півострів від півмільйона до мільйона людей.

«У 1944 році була тотальна депортація і геноцид кримськотатарського народу. Ми півстоліття боролися за повернення на Батьківщину. І ось нова окупація і повторення політики примусової депортації, примус місцевих жителів до того, щоб вони кинули свої території, — каже Мустафа Джемілєв. — Натомість на окуповану територію завозять жителів Російської Федерації. Точних даних щодо кількості завезених росіян немає, оскільки це ретельно приховують».

Якщо брати до уваги повідомлення преси окупованого Криму, протягом 3,5 року окупації населення півострова зросло на 10%. І це попри те, що рівень смертності перевищує народжуваність. За інформацією тих самих ЗМІ, протягом 3,5 року до Криму було завезено приблизно 250 тисяч бойовиків і членів їхніх родин з Донецької й Луганської областей на лікування. І приблизно стільки само або й вдвічі більше росіян.

«Коли кажу, що Росія завезла до Криму приблизно півмільйона своїх громадян, то члени Меджлісу і регіональних Меджлісів, делегати Курултаю, які приїхали з окупованого півострова, кажуть, що заявлені цифри занижені, бо росіян завезли не менш як мільйон», — наголошує Мустафа Джемілєв.

Катерина БРАТКО

для «Урядового кур’єра»