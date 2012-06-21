З Чонгара розпочато трансляцію українських телеканалів на Крим. Поки що в тестовому режимі. Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Так, «на РТС Чонгар, що на Херсонщині, в тестовому режимі включено цифрове телебачення. На територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюються UA:КРИМ (НСТУ), 5 канал, Прямий канал (Тоніс), ICTV, Чорноморська ТРК.
Сергій Костинський, посилаючись на дані компанії «Телемережі України», яка побудувала чонгарську вежу та виступає оператором телекомунікацій, повідомив, що з 1 вересня мультиплекс почне працювати в стандартному режимі з потужністю 0,3 кВт. А з 1 листопада потужність зросте до 1 кВт, повідомляє УНІАН.
«Прошу земляків, які проживають в Яни Капу (Красноперекопську), Джанкої, Красноперекопському й Джанкойському районах, спрямовувати свої цифрові антени на Чонгар, ловити сигнал і фіксувати українське мовлення на відео», — закликав фахівець, додавши, що до роботи готують наступний мультиплекс, до якого увійдуть ще п’ять українських телеканалів.