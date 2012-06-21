Вітчизняне Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв’язку з призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і в місті Севастополі. Про це йдеться у відповідній відомчій заяві.
За оприлюдненими даними Міноборони РФ, вже понад вісім сотень жителів тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відправлено до місць проходження військової служби. Загалом восени 2017 року держава-окупант планує відрядити з тимчасово окупованої території 2000 осіб на комплектування збройних сил РФ, зокрема й за межами Криму.
Українські дипломати вкотре наголошують, що Генеральна Асамблея ООН у резолюції A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», підтвердивши факт тимчасової окупації АР Крим і Севастополя Російською Федерацією, закликала Москву виконати її зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона є.
Згідно з міжнародним гуманітарним правом, нагадують у нашому МЗС, державі-окупантові заборонено змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу в армію.
В ухваленому 14 листопада 2017 року Третім комітетом Генасамблеї ООН проекті оновленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» так само міститься відповідний заклик до Російської Федерації «припинити практику змушування жителів Криму до служби у збройних або допоміжних силах Російської Федерації, зокрема за допомогою тиску або пропаганди».
Представники українських і міжнародних правозахисних організацій неодноразово фіксували факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії, що є грубим порушенням РФ її міжнародних зобов’язань. Зокрема, такі факти наведено в доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року на виконання резолюції ГА ООН A/RES/71/205.
МЗС України вимагає від РФ скасувати незаконне рішення про призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), усунути всі спричинені ним наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта, а також повною мірою виконати резолюції Генасамблеї ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».
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«Урядового кур’єра»