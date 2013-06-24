Питання порушень прав кримських татар і ситуація з політичними в’язнями у Криму стали головною темою конференції «Кримські татари після лютого 2022 року», яка відбулася у Брюсселі з ініціативи польського євродепутата від групи консерваторів Анни Фотиги.

«Кримські татари стали першими жертвами російського варварства проти України, зазнавши жорстоких переслідувань із 24 лютого 2014 року. У лютому 2022-го машина з переслідування кримських татар набрала ще більших обертів. Незаконні арешти, тортури, насильницькі зникнення політиків, активістів, журналістів, правозахисників і звичайних громадян — це репресії, які здійснюють росіяни у Криму», — сказав спецпредставник ЄС з прав людини Ейман Гілмор. Він нагадав, що ЄС не визнавав і ніколи не визнає анексії Криму росією, і заявив, що Брюссель підтримує створення спецтрибуналу для переслідування вищого керівництва рф за злочин агресії проти України.

«Я з нетерпінням чекаю на той день, коли представники кримських татар сидітимуть у цій будівлі як українські члени Європарламенту, займаючи своє місце у багатонаціональній родині народів Європи», — сказав Ейман Гілмор.

Після перемоги України в російсько-українській війні та відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах «утворення Автономна Республіка Крим і місто Севастополь підлягають трансформації в національну територіальну автономію, яка назавжди залишиться частиною незалежної України». Ними керуватимуть органи, які визначає українська Конституція. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, виступаючи на конференції онлайн.

За словами політика, корінні народи України: кримські татари, караїми та кримчаки, які живуть на території Криму, — мають отримати «не декоративні, а реальні політичні, правові й економічні гарантії свого збереження та розвитку». На думку Рефата Чубарова, важливо, щоб на етапі «останніх приготувань України до вступу в ЄС українські політики усвідомлювали універсальні цінності та принципи демократії, аби на їх основі говорити про статус визволеного Криму у складі Української держави».

Глава Меджлісу закликав світове співтовариство затвердити комплекс заходів, «які унеможливили б гіпотетичний реванш москви» після війни в Україні. Головний такий захід, на його думку, — притягнення до відповідальності «військових і цивільних посадових осіб росії, пропагандистів, інших злочинців зі складу збройних сил і окупаційних адміністрацій, винних у скоєнні насильства і вбивств на території України».

Президент України Володимир Зеленський вже віддав розпорядження розробити перші кроки для реінтеграції Криму після його визволення з російської окупації, розповіла постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева, яка також взяла участь у конференції дистанційно. «Ми хочемо створити команду Криму, яка відновлюватиме територію півострова, буде тими кадрами, котрі працюватимуть у судових органах та органах адміністрації», — пояснила вона.

Щодо покарання за колабораціоністську діяльність жителів Криму на користь російської окупаційної влади представниця Президента зазначила, що відповідальність нестимуть лише «ті, хто винен у скоєнні найтяжчих злочинів проти України та українських громадян, хто обіймав управлінські посади в окупаційних адміністраціях, зрадив присязі, працював у правоохоронних чи судових органах».

«Частина людей підпаде під люстрацію на території півострова, іншим нічого хвилюватися», — заявила Таміла Ташева.