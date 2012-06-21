Як стало відомо «Урядовому кур’єру», нині криптовалюта у світі коштує понад 1 трильйон доларів, причому біткойни становлять більшу частину вартості. Ціна найстарішої віртуальної валюти зросла майже до 40 000 доларів, збільшивши вартість усіх біткойнів в обігу до понад 700 мільярдів доларів.

Криптовалюта мережі Ethereum, нині коштує понад 140 мільярдів доларів. Менш цінні криптовалюте, включаючи Tether коштують відповідно 22 мільйони доларів, Litecoin – 11 мільйонів доларів та Bitcoin Cash – 8 мільярдів доларів.

Вважається, що «батько» біткойнів Сатоші Накамото володіє майже 1 мільйоном біткойнів. Більшість з них було придбано у перші два роки існування біткойнів, коли була слабка конкуренція криптовалюти. Якщо у нього є всі копії приватних ключів, які контролюють ці монети, це дасть йому чистий капітал майже у 40 мільярдів доларів – достатньо, щоб увійти до 40 найзаможніших людей на планеті. Накамото ніколи публічно не розкривав свою справжню особистість і не спілкувався публічно з 2014 року.

Брати Камерон і Тайлер Вінклвос також є основними власниками біткойнів. На піку останнього буму біткойнів у 2017 році брати Вінклвос мали 1,3 мільярда доларів біткойнів, повідомляє The New York Times. Цей самий скарб біткойнів сьогодні коштував би 2,6 мільярда доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»