У ЗМІ з'явилася інформація про те, що відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду має намір створити сім'ю зі своєю новою коханою, моделлю Джорджиною Родрігез. Поки усі продовжують обговорювати інцидент, коли Кріштіану Роналду зізнався в нетрадиційній орієнтації, назвавши себе «грошовитим гомосексуалістом», сам футболіст намагається не звертати увагу на плітки і насолоджується життям.
За інформацією західних джерел, зараз спортсмен зайнятий підготовкою до свого весілля. ЗМІ повідомляють, що Кріштіану вирішив створити сім'ю, покликавши заміж свою нову кохану, іспанку Джорджину Родрігез. Подейкують, зробити пропозицію дівчині футболіста вмовила його мама, адже 21-річну модель жінка вважає чудовою парою для свого знаменитого сина. Залишається лише дочекатися, коли Роналду офіційно підтвердить новину про своє весілля, повідомляє viva.ua.