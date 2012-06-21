Авторитетний журнал Forbes опублікував сотню найвисокооплачуваніших спортсменів світу.
Очолив рейтинг володар "Золотого м'яча" і переможець Євро-2016 Кріштіану Роналду. За минулий рік форвард "Реала" заробив $93 млн. На другому місці зірка баскетболу Леброн Джеймс - $86,2 млн. Далі футболіст Ліонель Мессі ($80 млн), тенісист Роджер Федерер ($64 млн) і баскетболіст Кевін Дюрант ($60,6 млн).
Є в списку і представник України. Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко на 98-му місці з заробітком $21,5 млн.
Українець заявив, що вже у червні оголосить про своє рішення щодо продовження кар'єри.
Топ-10 списку Forbes:
1. Кріштіану Роналду ("Реал") - $93 млн
2. ЛеБрон Джеймс ("Клівленд", НБА) - $86,2 млн
3. Ліонель Мессі ("Барселона") - $80 млн
4. Роджер Федерер (теніс) - $64 млн
5. Кевін Дюрент ("Ґолден Стейт", НБА) - $60,6 млн
6. Ендрю Лак ("Індіанаполіс", НФЛ), Рорі Макілрой (гольф) - $60 млн
8. Стівен Каррі ("Голден Стейт", НБА) - $47,3 млн
9. Джеймс Харден ("Х'юстон", НБА) - $46,6 млн
10. Льюїс Гемілтон ("Мерседес", Формула-1) - $46 млн.