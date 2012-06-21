Через несприятливі погодні умови у п'яти областях України на сьогодні аварійність на автошляхах на критичному рівні, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України. Так, критична за рівнем аварійності (від 50% і вище —«24») ситуація — у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Луганській областях. Також високий рівень аварійності зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.
За минулу добу на дорогах України загинули дев'ять осіб і 66 осіб травмовано.