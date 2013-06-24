Днями Верховна Рада 246 голосами народних депутатів ухвалила за основу законопроєкт 5344-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю».
Як повідомляє офіційний сайт Мінсоцполітики, нині лише приблизно 20% людей з інвалідністю забезпечено роботою.
Натомість у країнах ЄС цей показник у середньому перевищує 55%. Поліпшити ситуацію має на меті проєкт закону 5344-д щодо сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Філософія полягає у зміні неефективної системи покарань за невиконання нормативу працевлаштування на мотиваційні механізми підтримки роботодавців, які забезпечують роботою осіб з інвалідністю.
З-поміж новацій законопроєкту можна виокремити:
- розширення категорій підприємств, які можуть одержати фінансову підтримку для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю;
- підприємства, які відповідають визначеним критеріям, можуть отримати статус підприємств трудової інтеграції;
- поширення системи працевлаштування осіб з інвалідністю не лише на приватний, а й на публічний сектор;
- цільове використання коштів спеціального фонду суто на працевлаштування людей з інвалідністю;
- залучення до механізму працевлаштування осіб з інвалідністю приватних рекрутингових агенцій;
- обов’язкове внесення до механізму працевлаштування соціальних послуг (соціального супроводу на робочому місці, персонального асистента, перекладу жестовою мовою та інші).