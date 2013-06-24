Україна та Велика Британія вибудовують довготривале взаємовигідне оборонне партнерство. Головні напрями співпраці — посилення захисту українського неба, підтримка повітряних спроможностей, протидія російським дронам і закупівля вітчизняних безпілотників для Сил оборони. Про це йшлося в першій розмові тимчасово виконувача обов’язків міністра оборони Євгенія Хмари з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

«Вибудовуємо з Великою Британією довготривале взаємовигідне оборонне партнерство. Україна вдячна за непохитну підтримку. Ми готові ділитися досвідом сучасної війни та рішеннями, які вже довели ефективність на полі бою», — зазначив Євгеній Хмара.

Головною темою розмови стали кроки для посилення захисту українського неба. Україна розраховує на підтримку проєкту з постачання літаків Gripen та ракет Meteor до них. Це важливо для протидії російським літакам і захисту українців від російських атак. Також критично важливо продовжувати постачання боєприпасів до літаків F­16. Одне із завдань, яке поставив Президент України, — захистити зерновий коридор від російських ударів. Для цього Україні потрібні сильні повітряні спроможності.

Окремий фокус — ракети для протидії російським ударним дронам. Агресор нарощує удари реактивними «шахедами». Швидкі рішення партнерів у цьому напрямі можуть рятувати життя українців і посилити захист інфраструктури.

Сторони також обговорили закупівлю українських дронів для потреб Сил оборони через ERA Loan — за рахунок доходів від заморожених російських активів. Ідеться зокрема про дрони­перехоплювачі, middle strike та deep strike.

Євгеній Хмара подякував Великій Британії за лідерство і готовність розвивати новий рівень оборонної співпраці з Україною, повідомляє Міноборони.