Державна служба зайнятості запустила новий проект для полегшення працевлаштування внутрішньо переміщених осіб спільно із Всеукраїнською асоціацією переселенців. В межах проекту в певних містах України відбудуться ярмарки вакансій під лозунгом «Гідна робота кожному». У межах співпраці із громадськістю заплановано проведення заходів з метою покращення рівня надання інформаційних послуг для людей цієї категорії.
Наприкінці минулого року в Краматорську на Донеччині відбувся ярмарок вакансій для внутрішньо переміщених осіб із зони бойових дій, організований зусиллями Донецької обласної служби зайнятості та громадського об’єднання «Всеукраїнська асоціація переселенців». Щоб прискорити працевлаштування людей, поінформувати їх про нові форми роботи служби зайнятості та допомогти здобути навички подальшої підприємницької діяльності, організатори провели тренінги, презентації підприємств і вакансій тощо. Учасників ярмарку поінформували про можливості безкоштовної освітньої платформи для навчання основ підприємницької діяльності «Твій бізнес: кроки до успіху», що реалізують за участю обласної служби зайнятості та Донецького національного університету імені Василя Стуса за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерландів.
Під час ярмаркування вакансії покупцям пропонували 15 керівників кадрових служб місцевих підприємств, а консультації з питань працевлаштування надавали міський штаб допомоги переселенцям із зони АТО «SOS Краматорськ», благодійна організація «Карітас Україна», Норвезька рада у справах біженців та інші учасники. І такі зусилля виявилися не марними — із майже 300 внутрішньо переміщених осіб, які відвідали ярмарок, третина отримала направлення на працевлаштування.