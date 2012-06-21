На фото автівку вперше представленобез камуфляжу.

У мережі з'явилися фото нового кросоверу Citroen DS, який є представником преміум-сегменту.

«Кросовер DS від Citroen складе конкуренцію для автомобілів Audi Q5 та BMW X3», – повідомляє сайт «АвтоЦентр».

Модель DS створена на платформі ЕМР2. Кросовер має 4,6 метри в довжину та 1,9 метри в ширину. Передня частина оснащена продовгуватими діодними фарами, загалом концепт DS близький до Citroen DS Wild Rubis.

Новий кросовер має віртуальну панель керування, також авто оснащено 12-дюймовим сенсорним дисплеєм мультимедіа.

Кросовер DS отримає 1,6-літровий турбомотор, а також турбодизелль об'ємом 1,6 літра. Виробник також планує запустити гібридну версію.

Презентація Citroen DS відбудеться в березні у Женеві. 